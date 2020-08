Piotr Woźniak-Starak pochowany na Powązkach? "Służby sanitarne nie wydawały decyzji o ekshumacji"

"Super Express" sugeruje, że grób stoi pusty, powołując się na słowa rzecznika Sądu Okręgowego w Olsztynie. - Nie pojawiły się informacje o tym, by szczątki miały zostać przeniesione z Mazur do innego grobu - powiedział Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

We wtorek Sąd Rejonowy w Giżycku rozpoznał wniosek policji o ukaranie w związku z pochówkiem urny z prochami Piotra Woźniaka-Staraka w grobie znajdującym się poza obrębem cmentarza. Zdaniem śledczych odbyło się to ze złamaniem prawa, które zabrania pochówków poza terenem cmentarza.

O popełnienie wykroczenia oskarżono Mirosława S., który 30 sierpnia 2019 r. złożył urnę z prochami producenta w grobie murowanym, który nie leżał na terenie cmentarza. Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, mężczyzna nie przyznał się do stawianego mu zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Policja domaga się uznania go za winnego tego czynu i ukaranie grzywną w wysokości 500 złotych. Sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 12 sierpnia.