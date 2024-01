Pobity, okradziony i uwięziony. Podpadł znajomej kobiecie

Skuli ofiarę łańcuchem i wrzucili do kanału

- Siłą zaprowadzili go do swojego samochodu i zawieźli na teren posesji 32-latki, gdzie skuli łańcuchem i wrzucili do kanału w garażu, po czym przykryli go z góry deskami. Mężczyzna przez kilka godzin próbował się oswobodzić i kiedy to mu się udało, uciekł i schronił się u swoich bliskich. Po dwóch dniach zawiadomił o sprawie policjantów -opowiada rzeczniczka wejherowskiej policji.