Wójt pobity na balu. "Leżałem w kałuży krwi". Sąd wydał wyrok

Prokuratura oskarżyła Henryka S. o znieważenie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe oraz naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. W trakcie procesu oskarżony twierdził, że to wójt sprowokował go do działania, mówiąc, że "gdy zostanie starostą to go zniszczy". Wójt natomiast podtrzymywał swoją wersję zdarzeń.