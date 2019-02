PO złożyła wniosek do IPN. Domaga się ponownej lustracji Antoniego Macierewicza

Platforma Obywatelska złożyła do IPN wniosek o ponowną lustrację byłego ministra obrony Antoniego Macierewicza. Według PO, w jednej z książek Tomasza Piątka opublikowano dokumenty z przeszłości byłego ministra obrony, które mogły zostać nieuwzględnione w procesie lustracyjnym.



Notatka została opublikowana na łamach książki "Macierewicz. Jak to się stało" Tomasza Piątka. "Według oceny Wydziału Śledczego SUSW, w świetle obecnie obowiązujących przepisów prawa karnego i ogłoszonej ustawy amnestyjnej nie ma podstaw do jakiegokolwiek ścigania i represjonowania A. Macierewicza" - brzmi treść notatki.

To jednak nie wszystko. PO ma wystąpić do premiera Mateusza Morawieckiego "o to, aby powtórnie przeprowadzić postępowanie sprawdzające Macierewicza". Wpłynie również zapytanie o to, które służby sprawdzały polityka w 2015 roku, przed objęciem przez niego stanowiska szefa MON .