PO zawarła układ z Szymonem Hołownią? Marcin Kierwiński odpowiada: będziemy współpracować z każdym

- Jarosław Kaczyński niewiele ma do powiedzenia i snuje takie dywagacje. My będziemy współpracować z każdą partią opozycyjną, z każdym ruchem opozycyjnym, by pokonać PiS. Natomiast nie ma mowy o żadnych układach. Platforma jest w centrum sceny politycznej i będzie w centrum sceny politycznej - stwierdził w programie "Tłit" Marcin Kierwiński, poseł Koalicji Obywatelskiej. W ten sposób odniósł się do słów prezesa PiS, które padły w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Kaczyński zarzucił w nim PO, że "poszła w stronę lewackiego ekstremizmu". - Pytanie, czy jest prawdą, że to układ z Hołownią, że oni mają wypchnąć lewicę, a Hołownia ma zająć miejsce na centrum. Wszystko to jest nowym-starym pomysłem, by nas pozbawić władzy - stwierdził prezes PiS. Zdaniem Kierwińskiego te słowa Kaczyńskiego "to próba wypchnięcia PO z centrum i zrobienia sobie w nim miejsca". - Jarosław Kaczyński bardzo skrajnie przesunął PiS na prawą flankę, rywalizuje tam z Konfederacją. Zobaczył, że w efekcie tego procesu jego sondaże dramatycznie spadają. Dziś tym wywiadem i kolejnymi działaniami będzie się starał wrócić do centrum. Ale w centrum jest PO, na pewno nie Kaczyński - zapewnił Marcin Kierwiński.

