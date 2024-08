Po zatruciu w Tatrach turystów ewakuował TOPR. Sanepid o przyczynie

- Od piątku do niedzieli przeprowadziliśmy 49 działań, podczas których pomocy udzielono 68 osobom. Najczęstsze przyczyny interwencji to zachorowania, około 30 przypadków - poinformował Kamil Suder, ratownik TOPR i przewodnik tatrzański, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". - Nie obyło się bez typowych wypadków, jak upadki i potknięcia, tych było około 20 - dodał.

- W niedzielę ze schroniska w Pięciu Stawach ewakuowano śmigłowcem kilkanaście osób z objawami omdleń, odwodnienia oraz nudnościami. Turyści ci nie byli w stanie o własnych siłach dojść do lądowiska usytuowanego niedaleko schroniska, a co dopiero wyruszyć w kilkugodzinny marsz - mówił Edward Lichota, ratownik dyżurny TOPR.

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Dominika Łatak mówi natomiast o tym, co mogło być powodem masowego zatrucia. Jak poinformowała, w szpitalu w Zakopanem, gdzie trafiły poszkodowane osoby, udało się pobrać i przebadać próbkę kału od jednego z dzieci. - Okazało się, że to norowirus, czyli popularny wirus, wywołujący tak zwaną grypę żołądkową. Trzy kolejne próbki do badań jadą do nas z Zakopanego - podała.