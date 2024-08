Porównaliśmy ceny w górach i nad morzem. Różnica zwala z nóg

Wagner zaznacza, że wszystko wskazuje na to, że w trakcie tegorocznych wakacji górale przyjmą więcej turystów niż w ubiegłym roku. To w głównej mierze zasługa gości z Bliskiego Wschodu. Tych w lipcu było pod Tatrami o ok. 5 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2023 roku.