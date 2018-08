PO żąda wyjaśnień ws. przeszukania domu działacza KOD. Mężczyzna założył baner na pomnik Kaczyńskiego

Politycy PO chcą, by szef MON wyjaśnił m.in. powody przeszukania domu 67-latka, który nałożył na pomnik Lecha Kaczyńskiego baner z napisem "Konstytucja".

- Policja, która wchodzi nad ranem do domu 67-latka, czy osoby, które są inwigilowane dlatego, że spotykają się ze sławnym muzykiem, bądź biorą udział w manifestacjach pokojowych. To nie dzieje się przez przypadek - powiedział podczas konferencji Borys Budka .

Polityk PO stwierdził, że wraz z posłem Andrzejem Halickim skierował do szefa MON Joachima Brudzińskiego pismo, w którym "żądają pilnego wyjaśnienia" tych "bulwersujących wydarzeń". - Wszyscy widzimy w jaki sposób ta władza podchodzi do obywateli, do osób, które biorą udział w pokojowych protestach, czy też organizują swego rodzaju happeningi - dodał.