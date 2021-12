PO wycofuje się z likwidacji TVP Info. Zaskakujące słowa Kidawy-Błońskiej

Co z obywatelskim projektem dotyczącym likwidacji TVP Info? - pytana była w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. - Ten projekt jeszcze nie trafił do pani marszałek. Ja mam na to inne rozwiązanie, jak należy zadziałać z telewizją tzw. publiczną - oznajmiła wicemarszałkini Sejmu. Nie będzie tego projektu? - pytał prowadzący program, Patryk Michalski. - Rozwiązania będą, ale inne - lepsze (...). Trzeba to zorganizować od początku - odpowiedziała Kidawa-Błońska. - Nie można skasować programu informacyjnego. Trzeba zbudować nowy program informacyjny (...). Trzeba całą telewizję publiczną zbudować na nowo. Samo TVP Info to za mało - tłumaczyła wicemarszałkini. - Nie można już tej instytucji w takim stanie uzdrowić. Muszą powstać nowe media publiczne. To instytucja, która przynosi hańbę, sieje nienawiść - kontynuowała Kidawa-Błońska. Wicemarszałkini podkreśliła, że "30 proc. Polaków tylko z tego czerpie informacje o tym, co się dzieje w Polsce". - Tego nie da się już przebudować, przemodelować. Trzeba kiedyś zbudować nowe media publiczne. W kraju demokratycznym takie media są bardzo potrzebne, bo muszą być gwarantem niezależnej informacji - podsumowała.