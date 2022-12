PO wściekłe na TVP. Jednoznaczne oskarżenie

Donald Tusk otrzymał ochronę z SOP. Doszło do tego po kolejnych groźbach, jakie otrzymał w ostatnim czasie. Służby mówią wprost o realnym zagrożeniu zamachem, potencjalnie wymierzonym w byłego premiera. Zdaniem polityków PO, do atmosfery nagonki na Tuska, swoimi agresywnymi materiałami w "Wiadomościach", szczególnie przysłużyła się TVP. Sam przewodniczący PO zapowiedział pozew sądowy przeciwko temu medium. W programie "Tłit" Wirtualnej Polski więcej o sprawie mówił europoseł PO Bartosz Arłukowicz. - Każdy, kto ogląda ten ściek hejtu, który pojawia się każdego dnia o 19:30, widzi kilka razy dziennie atak na Tuska, opowiadanie jakichś kompletnie absurdalnych historii, z jakimiś niemieckimi hasłami. To wszystko powoduje, że emocje społeczne narastają. Ci ludzie są winni atmosfery, która buduje się wokół Donalda Tuska, której skutkiem jest to, że człowiek, który jest niespełna rozumu, planuje zamach. Jeden prezydent zginął. Jeżeli giną ludzie, w wyniku złych emocji, które są budowane przez telewizję, przez niektórych nazywaną publiczną, to te emocje powodują eskalację emocji społecznych. I wszyscy ci ludzie, którzy hejt budowali, hejt kreowali, stwarzali zagrożenie, wcześniej czy później, poniosą odpowiedzialność. W mojej ocenie karną, ale już na pewno zawodową. To nie są żadni dziennikarze. To są zawodowi hejterzy - powiedział Arłukowicz.