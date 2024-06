Po wejściu Suskiego świadek przestał zeznawać. Sąd zdecydował o karze

To pierwsza kara nałożona przez Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Dwa miesiące wcześniej, już w styczniu, komisja wnioskowała do sądu o analogiczną karę wobec Artura Sobonia, byłego posła PiS i byłego wiceministra aktywów państwowych. Wniosek do tej pory nie został rozpoznany. Świadek również odwołał się od kary.