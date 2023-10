Po tragedii na A1. Sprawcy wypadków są bezkarni? Sondaż

Kilka dni po wypadku okazało się, że kierowca bmw drastycznie przekroczył prędkość - później minister sprawiedliwości podał, że było to 253 km/h. Mimo to policja go nie zatrzymała. Gdy 12 dni po wypadku prokuratura ostatecznie zdecydowała się postawić mu zarzuty, Majtczaka nie było już w Polsce. Dopiero 4 października zatrzymano go w Dubaju.