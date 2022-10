Po tekście WP. Sąd utajnia proces prezesa RIO oskarżonego o przemoc wobec żony

Sprawę na początku miesiąca opisaliśmy w Wirtualnej Polsce. Żona Mirosława L., pani Dorota, opowiedziała nam o trwającej latami przemocy psychicznej, a potem fizycznej. - Niejednokrotnie odwoływał się do tego, że jest nietykalny. Mówił, że Mariana Banasia nie ruszyli, to i jego nikt nie ruszy. Straszył mnie, mówiąc, że jak powiem prawdę, to "tak mi przypier..., że się nakryję nogami". To był zamknięty krąg. Nie mogłam się wyprowadzić, bo tu był świat mojej córki, pokój, jej ukochane zwierzęta, musiała dokończyć szkołę i zdać egzaminy. Nikt mi nie wierzył, bo na zewnątrz mąż to dusza towarzystwa - opowiadała.