PO szuka prezydenta. Schetyna woli Kosiniaka-Kamysza od Tuska

Grzegorz Schetyna bada czy lider PSL zgodziłby się zostać wspólnym kandydatem szerokiej koalicji opozycji w wyborach. Szef PO chce tym samym skłócić Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Tuskiem, a przy okazji pozbyć się jednej z osób, która może zostać premierem.

Opozycja przygotowuje się do serii wyborów, które odbędą się w 2019 i 2020 r. Platforma Obywatelska chce zawiązać szeroką koalicję do wyborów do PE, parlamentarnych i prezydenckich. PSL w negocjacjach reprezentuje także SLD i Nowoczesną. Do bloku najprawdopodobniej dołączy też SLD i Zieloni. Wszystko po to, aby skuteczniej walczyć z PiS.