PiS boi się utraty władzy w Senacie. Tworzy plan awaryjny

Partia Jarosława Kaczyńskiego szuka rozwiązanie na wypadek, gdyby nie udało się jej zdobyć większości w Senacie. Szanse na to są całkiem wysokie. Symulacje wskazują, że opozycja może wziąć nawet 70 proc. mandatów.

Prawo i Sprawiedliwość szuka planu awaryjnego na wypadek, gdyby udało im się wygrać wybory do Sejmu, ale straciliby kontrolę nad Senatem. Szansę na to widzi również opozycja. Przeciwnicy polityczni PiS coraz mocniej się jednoczą m.in. pracując nad wspólnymi listami do PE, poprzedzającymi wcześniejsze wybory parlamentarne.

Według badań i symulacji polityków PO "do wzięcia" jest nawet 70 proc. mandatów w wyższej izbie - informuje portal rp.pl. W poprzednich wyborach parlamentarnych opozycja wystawiła kandydatów osobno, przez co głosy się rozproszyły. Teraz w okręgu mają wystawić po jednym przedstawicielu, na co z niepokojem patrzą nawet wieloletni senatorowie PiS. Jest to szczególnie istotnie, bo w Senacie obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze.