Po szczepionkach czas na telefonię komórkową. Grupa posłów Kukiz '15 alarmuje

Ministerstwo Cyfryzacji będzie musiało zmierzyć się ze sporym wyzwaniem: uspokojeniem Polaków, że technologia 5G jest bezpieczna dla zdrowia. Takie obawy podnoszą politycy Kukiz'15, wśród nich znany antyszczepionkowiec Paweł Skutecki. Czyżby pierwsze wyzwanie dla wiceministra Andruszkiewicza?

Ten wątek podchwycili, a jakże, politycy Kukiz '15 , którzy właśnie skierowali od Ministerstwa Cyfryzacji interpelację. Pokazał ją na swoim koncie na Facebooku Paweł Skutecki, znany z działalności w ruchu antyszczepionkowym. Niedawno pisaliśmy, że na jego zaproszenie do Sejmu przyjedzie brytyjski naukowiec promujący pseudnaukowe teorie o wpływie aluminium (glinu) na powstawanie autyzmu i raka. Nie dziwi więc, że poseł Skutecki zaangażował się w kolejną krucjatę bardzo słabo osadzoną w wiedzy naukowej. Szczególnie, że przed 5G ostrzega już guru alternatywnych terapii Jerzy Zięba.

W interpelacji pojawia się też teza, która zaskakująco prosta w swojej logice. Otóż posłowie obawiają się "zwiększonego zagrożenia cyberprzestępczością, która może być spowodowana powszechną dostępnością do tak zaawansowanej technologii" (pisownia oryginalna). I trudno się z tym nie zgodzić, bo gdyby nie nowe technologie cyfrowe, nie byłoby cyberprzestępczości Dobrze, że nie idą krok dalej i nie domagają się powrotu do maszyn do pisania i telegramów. Jednak pytający posłowie skupiają się głównie na wpływie fal elektromagnetycznych na powstawanie raka.