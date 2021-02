PO przedstawia Koalicję 276. Katarzyna Lubnauer o grafice w tle

Dzieci z ostrą białaczką bez szans na leczenie? Jest reakcja Ministerstwa Zdrowia po programie WP

Anna-Maria Żukowska zaznaczyła, że PO nie dostała zgody na użycie logotypu w swojej prezentacji. "Spadły wam sondaże, więc sami siebie stawiacie w pozycji siły wobec innych, to zaklinanie rzeczywistości" - oceniła była rzeczniczka SLD. "Szukajmy rozwiązań wokół problemów naszych Rodaków, a nie wokół politycznych scenariuszy, bo to nie tylko one wygrywają wybory" - apelował z kolei lider Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

Koalicja 276 to najnowsza propozycja Platformy Obywatelskiej. Liczba przy nazwie oznacza wielkość posłów potrzebnych do odrzucenia prezydenckiego weta. Największa partia opozycyjna sugeruje szeroką współpracę w parlamencie, dzięki której "prezydent przestanie być hamulcowym". - Nie przesądzamy w jakich konfiguracjach pójdziemy do wyborów, ale jesteśmy to wam winni, żeby zbudować takie porozumienie, taką koalicję, taki program, żebyście byli pewni, że wszystko, o czym dzisiaj mówimy, będzie mogło być realizowane - mówił ze sceny Borys Budka.