PiS odpowiada na konferencję PO. Wicerzecznik ironizuje: w 2040 zgodzą się z naszymi postulatami

Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało briefing prasowy w odpowiedzi na konferencję PO. Radosław Fogiel przyznał, że jest rozczarowany, bo Platforma Obywatelska pokazała "kompletne oderwanie od rzeczywistości". - Nie poruszano tematów, które są istotne dla Polaków - komentuje wicerzecznik PiS. Dodał, że PO boi się partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Polityk skupił się na tym, co jego partia zrobiła dla obywateli.

Odpowiedź PiS na konferencję Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego

PiS odpowiada PO. "Chcą podnieść podatki"

Politycy PiS podkreślili, że nie padło nic o podatkach, a to znaczy, że PO chce je podnieść. Fogiel zauważył, że "Czas na zmiany" to tytuł książki zwierający rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim z 1993 r. - Jeśli dobrze pójdzie, to PO w 2040 powinna się zgodzić z naszymi postulatami z 2015 r. - ironizował. Prawo i Sprawiedliwości uruchomiło również stronę internetową, na której chcą "ujawnić prawdziwe intencje Platformy".