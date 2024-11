Po powodzi wciąż czekają na pieniądze. "To, co zawiodło, to urzędy"

Mieszkańcy terenów dotkniętych powodzią skrążą się, że wiele odszkodowań na odbudowę zniszczonych mieszkań i domów nie zostało wypłaconych. Sprawę zaczęły nagłaśniać media. W programie “Tłit” WP minister edukacji Katarzyna Lubnauer zapewniła, że polski rząd a w szczególności MSWiA oraz minister Kierwiński robią wszystko, żeby przyspieszyć działania władz samorządowych. Wyjaśniła, że "to, co zawiodło, to była kwestia urzędów, które nie potrafiły wystarczająco szybko rozpatrywać wniosków". - Ja rozumiem, że oni zostali zarzuceni robotą, której dotychczas nie robili, to tam jest ta blokada. Ale pieniądze są przygotowane i mogły być dużo szybciej wypłacane, gdybyśmy otrzymywali gotowe wnioski - mówiła wiceszefowa resortu edukacji. Prowadzący Patrycjusz Wyżga zwrócił uwagę, że ludzie są zdenerwowani. - Ja im się wcale nie dziwię (...). Trzeba przyspieszyć ten proces i to zapowiadamy - podsumowała.

