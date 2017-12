Po obejrzeniu tych nagrań zaczniesz jeździć bezpieczniej. Kampanie reklamowe, które dają do myślenia

Święta Bożego Narodzenia to niebezpieczny okres na polskich drogach. Panuje wówczas wzmożony ruch, kierowcy spieszą się i nie rzadko wsiadają za kółko pod wpływem alkoholu. Oto najbardziej skuteczne kampanie reklamowe na świecie, promujące bezpieczeństwo na drogach.

"Pictures of you" (twoje zdjęcie) została okrzyknięta najbardziej emocjonalną i jedną z najlepszych kampanii społecznych wszech czasów. Przedstawia rodziny, których członkowie zginęli w wypadkach drogowych, nie z własnej winy. Bracia, siostry, żony, matki, ojcowie pokazują zdjęcia swoich bliskich. Kto raz obejrzał tę reklamę, prędko jej nie zapomni.

"Friends are waiting" (przyjaciele czekają) to bardzo poruszająca kampania prowadzona przez markę piwa Budweiser. Reklama zwraca uwagę na fakt, że śmierć powoduje ogromne cierpienie najbliższych, którzy już nigdy nie przestaną na czekać.

Ta kampania społeczna kierowana jest do osób, które nie przestrzegają zasady ograniczonego zaufania. Przepisowa jazda nie gwarantuje bezpieczeństwa, ponieważ inni ludzie też popełniają błędy. Dlatego prędkość ma tak duże znaczenie.

Oto kampania z 2009 roku, która zwraca uwagę na fakt, że za wypadki nie zawsze odpowiada kierowca, który rozmawiał przez telefon. Winna jest też osoba po drugiej stronie słuchawki. Twórcy kampanii zaapelowali do wszystkich, którzy wiedzą, że kierowca jest w trasie i nie ma zestawu głośnomówiącego, a mimo to kontynuują rozmowę. Paradoksalnie, najczęściej są to najbliżsi ludzie.