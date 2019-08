PO o lotach marszałka Sejmu. "Jedna rzecz jest absolutnie bezsprzeczna: Marek Kuchciński do dymisji"

Posłowie PO odpowiadają na oświadczenie Marka Kuchcińskiego ws. jego podróży rządowymi samolotami. - To próba robienia sobie żartów z opinii publicznej i udawanie, że nic się nie stało - mówi Robert Kropiwnicki.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mariusz Witczak razem z Robertem Kropiwnickim domagają się dymisji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (East News, Fot: Wojciech Strozyk)

Platforma Obywatelska uważa, że przeprosiny marszałka Sejmu i wpłata 28 tys. zł na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych nie załatwia sprawy. - PiS dąży do tego, żeby nadużycia władzy pozostały bez konsekwencji. Marek Kuchciński jest człowiekiem bez honoru. Powinny być konsekwencje prawne z tego tytułu. Na razie marszałek Sejmu przyznaje się do tego po kawałku - mówi na konferencji prasowej w Sejmie poseł PO Mariusz Witczak.

- To nie jest prywatna przygoda Kuchcińskiego, tylko to są procedury i pieniądz polskiego podatnika. Jeżeli dzisiaj płaci na państwowy fundusz to zachodzi pytanie, dlaczego nie miałby wpłacić wielokrotności tej kwoty, za wszystkie sytuacje, kiedy w naszej ocenie, towarzyszyli mu członkowie jego rodziny. Jedna rzecz jest absolutnie bezsprzeczna: Kuchciński do dymisji - dodał.

Wtórował mu Robert Kropiwnicki. - To próba robienia żartów z opinii publicznej i udawanie, że nic się nie stało. Sprawa nie jest zamknięta. Będziemy domagali się podania uzasadnienia, dlaczego wnioskował o status HEAD. Nie każdy jego lot do Rzeszowa, żeby zjeść kolację z żoną, to była misja oficjalna. To sytuacja absurdalna. Marszałek tego nie rozumie albo kłamie - przekonywał.

Zobacz także: Burza wokół Marka Kuchcińskiego. Marszałek w ogniu krytyki liderki Platformy

Poseł PO aferę wokół Kuchcińskiego nazwał "czarnym snem polskiego parlamentaryzmu". - Dobrym marszałkom Sejmu przez 30 lat się to nie mieściło w głowie, żeby można tak nadużywać władzy i środków publicznych do celów prywatnych. Chcemy wyjaśnień z kim się spotykał i w jaki sposób reprezentował Sejm. Nie wszystkie działania i uprawnienia marszałka Kuchcińskiego są takie same jak posła Kuchcińskiego - kontynuował.

- Marszałek Sejmu nie jest świętą krową, a Kancelaria Sejmu nie jest wyjęta spod prawa. Dziś Kuchciński obraził inteligencję wszystkich Polaków. Tę kwestię powinna wyjaśnić prokuratura i moim zdaniem powinno się to stać z urzędu - stwierdził Witczak. - Marszałek powinien wiedzieć, że jego żona nie powinna podróżować tym samolotem, nawet jeśli leci pusty. Codziennie jeżdżą tysiące pociągów - podsumował Kropiwnicki.