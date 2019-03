"Po moim trupie!". Patryk Jaki o karcie LGBT+

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki ostro skrytykował kartę LGBT+ oraz jej sygnatariusza Rafała Trzaskowskiego. - Przestrzegałem warszawiaków przed Trzaskowskim. Spodziewałem się, że będzie wydawał pieniądze na ideologię, a nie poprawę życia mieszkańców - ocenił na antenie Radia Zet.

Jaki ocenił kartę LGBT+ jako "skandaliczną". Polityk zwrócił uwagę na punkt deklaracji, który definiuje relacje pomiędzy władzami stolicy a przedsiębiorcami i pracodawcami. - Preferowani mają być przedsiębiorcy przyjaźni dla LGBT. To skandal. To godzi w swobodę gospodarczą - nikt nie może być preferowany przez miasto ze względu na poglądy - podkreślił. - W tej deklaracji zawarto punkt, że każdy kto nie zgadza się ze środowiskiem LGBT jest narażony na sankcje. Dopóki będę w polityce, będę z tym walczył - dodał.

Jakiemu nie odpowiada również to, kto będzie uczył warszawskie dzieci edukacji seksualnej. Wiceminister sprawiedliwości zaznacza, że karta LGBT+ faworyzuje osoby związane z tym środowiskiem. - Jeżeli środowiska LGBT mają uczyć nasze dzieci edukacji seksualnej, to ja się na to nie zgadzam. Po moim trupie! - oponował.