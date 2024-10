Po co rządowi rozliczenia PiS? "Jeden z instrumentów oddziaływania"

Koalicja rządząca prowadzi rozliczenia swoich poprzedników. Sejmowa opozycja przekonuje, że władze nie robią niczego innego. Czego jednak oczekują wyborcy? - Jeśli chodzi o stosunek do rozliczeń, to w wymiarze deklaratywnym absolutna większość wyborców partii koalicyjnych za czymś takim się opowiada, oczywiście z różną intensywnością - mówił w programie "Newsroom" WP politolog prof. Rafał Chwedoruk. Wskazał jednak, że wyborcom zależy jednak bardziej na innych kwestiach, m.in. ochronie zdrowia i gospodarce. Rząd jednak nie prędko skończy rozliczanie poprzedników. - Takie proste, wielkie zamknięcie owych rozliczeń i ogłoszenie ich końca niekoniecznie czemuś politycznie by służyło, odbierałoby jeden z instrumentów oddziaływania na różne segmenty swoich wyborców - powiedział Chwedoruk.

