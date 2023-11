Po co PiS rząd bez szans na większość? Głos z obozu Dudy

- Nie wszystkie akcje polityczne, które się podejmuje, dają efekty tu i teraz. I tak patrzę na tę walkę, które ma niewielkie szanse powodzenia. Ale trzeba walczyć - mówił w programie "Tłit" Marcin Mastalerek, szef gabinetu politycznego prezydenta, nawiązując do powołania nowego rządu "eksperckiego" Mateusza Morawieckiego. Tłumaczył, że celem tego ruchu jest "pokazanie osiągnięć ostatnich 8 lat", a także "pokazanie alternatywy", która zostanie przedstawiona w Sejmie. - Premier do końca będzie walczył (o większość sejmową - red.), ale wszyscy wiedzą, że szanse nie są duże (…). Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński pokazują stuprocentową determinację i pokazują, że chcieliby rządzić Polską i mają na to pomysł. Jeżeli są za to przez opozycję krytykowani, to też jest oczywiste - stwierdził Mastalerek.

