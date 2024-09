Po 12 latach Olsztyn ogłasza. Słynna "dziura wstydu" zniknie z centrum

- Zdajemy sobie sprawę, że środowiska konserwatorskie mają pewne inne oczekiwania, ale to rozwiązanie, które znalazło się we wcześniejszych planach, jest bardzo kosztowne, a środki na nie nie za bardzo są teraz w zasięgu. Dlatego uważam, że ten pomysł, który zaproponował pan prezydent, jest bardzo dobre. Pozwoli zachować to, co zostało odkryte, a przy tym sprawić, by teren przed Wysoką Brama znów wyglądał ładnie - mówi Wirtualnej Polsce olsztyński radny Tomasz Jan Głażewski.