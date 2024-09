Polska daleko za Austrią. Gigantyczna różnica ws. pomocy

Pomoc dla powodzian. Jak to wygląda w innych krajach?

Gdy Donald Tusk apelował o usprawnienie pomocy, wyglądało na to, że nasi urzędnicy zostali nieco w tyle. W dotkniętej tą samą powodzą Austrii Kanclerz Karl Nehammer poinformował już, że do miejscowości Dolna Austria trafiło już 45 mln euro z funduszu klęskowego. Austriacki fundusz ma zostać zwiększony do miliarda euro.