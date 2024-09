"Płynie ta woda do nas, czy już nie?". Ostatnia wieś przed odciętym od świata Lewinem Brzeskim

On: Noc z niedzieli na poniedziałek to była masakra. O Jezu, ile wody szło! Trzeba było rano przyjechać, to by pan zobaczył. Pierwsza woda we wsi przyszła właśnie do nas, bo tu dołem idzie przepust. Było jakieś trzydzieści centymetrów. Fundamenty domu na pewno uszkodzone, ziemia rozmokła. A że są pęknięcia jeszcze z poprzedniej powodzi, sprzed trzech lat, kto wie, czy budynek wytrzyma. Nie wiem, czy się nie rozsypie.