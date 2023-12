Płuska dla WP: Jest trochę partyzancko, ale będzie co oglądać

Dziennikarz potwierdza nasze informacje, że "jedynką" programu o 19:30 będą zmiany w mediach publicznych. - To nie jest wielka tajemnica. Od wczoraj wszyscy żyją tym, co się dzieje w mediach publicznych. My tak samo. Zaczniemy więc właśnie od tego, bo chcemy pokazać, dlaczego jest ta zmiana, dlaczego jest konieczna i co to w ogóle znaczy, że media są publiczne, a nie partyjne. Chcemy, żeby te media wróciły do obywateli – podkreśla.