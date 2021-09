Plotki ws. Joanny Muchy. Stanowcza reakcja

"Szykuje się polityczna bomba! Joanna Mucha jest o krok od powrotu do Platformy Obywatelskiej z Polski 2050. W tej sprawie miał się z nią kontaktować sam Donald Tusk" - donosił kilka dni temu "Super Express". Co na to Mucha? Skąd plotki, że zamierza wrócić do PO? - Zupełnie znikąd. Ja kompletnie tego nie rozumiem. Nikt ze mną nie rozmawiał, nikt do mnie nie dzwonił, z nikim się nie spotykałam - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nigdzie się nie wybieram - zadeklarowała. Pytana, czy nie żałuje odejścia z PO, posłanka Polski 2050 odparła, że "w najmniejszym stopniu nie żałuje". A czy nie chciałaby znów pracować w jednym rządzie z Donaldem Tuskiem? - Mam nadzieję, że po wyborach to będzie rzeczywiście rząd koalicyjny, że wspólnie będziemy pracować dla Polski jako partia opozycyjna. Być może się tak zdarzy - powiedziała Mucha.