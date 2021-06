Plotka o Donaldzie Tusku. Tajemnicza reakcja Piotra Zgorzelskiego

W kuluarach mówi się, że Donald Tusk może wrócić do polskiej polityki jako senator i zastąpić Borysa Budkę na stanowisku szefa PO. O pogłoski pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Coś tam słyszałem - komentował tajemniczo, po czym oznajmił, że "nie może" powiedzieć, co. Zgorzelski nawiązał też do swojej dawnej wypowiedzi, w której stwierdził, że lepsze kierownictwo w PO było za czasów Grzegorza Schetyny. - Z obecnym kierownictwem póki co żadnego ważnego projektu nie zbudowaliśmy, natomiast z przewodniczącym Schetyną udało się co najmniej dwa dobre projekty. Pierwszy to był projekt Koalicji Europejskiej, drugi - projekt paktu senackiego - wyjaśnił. Pytany, czy Tusk jest potrzebny opozycji, stwierdził: - Jeśli zdecyduje się wrócić, pewnie zamiesza w politycznym kociołku i może być jeszcze bardzo gorąco. - Jego obecność może sprowadzić różnego rodzaju perturbacje, no i ból głowy Jarosławowi Kaczyńskiemu może towarzyszyć częściej niż obecnie - dodał Zgorzelski.

