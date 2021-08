Płot na granicy z Białorusią. Ekspert nie ma złudzeń: "Poroniony pomysł"

- Od podjęcia takiej decyzji do wykonania. To jest zabawa w bezpieczeństwo państwa, a nie zapewnianie realnego bezpieczeństwa. Concertina, która na wyposażeniu sił zbrojnych jest od kilku lat, nie jest sprzętem przeznaczonym do tego typu działań, to niczego nie zapewni. Grodzenie tym granicy jest nieporozumieniem - przekonuje w rozmowie z o2.pl.