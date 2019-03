Płońsk: znęcali się nad kilkutygodniową córeczką. Trafili do aresztu

Sąd w Płońsku zdecydował o areszcie tymczasowym dla rodziców, którzy ciężko pobili swoją nowo narodzoną córeczkę. Dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala.

Dziewczynka urodziła się we wrześniu. Do szpitala, w ciężkim stanie, trafiła w listopadzie ubiegłego roku. Miała połamane żebra, obrażenia czaszki - informuje portal plonszczak.pl. Dziecko było w tak ciężkim stanie, że zdecydowano się je przewieźć na terapię do jednego z warszawskich szpitali.