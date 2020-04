WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze pożar + 2 biebrzański park narodowylasy oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Płonie Biebrzański Park Narodowy. Reporter WP był w centrum dowodzenia strażaków Jeszcze nie tak dawno głośno było o pożarach w Australii, a dziś płoną lasy w Polsce. Strażacy walczą z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym.... Rozwiń to już czwarty dzień walki strażak … Rozwiń Transkrypcja: to już czwarty dzień walki strażaków z ogniem w Biebrzańskim Parku Narodowym my jesteśmy teraz w centrum dowodzenia to właśnie z tego miejsca podejmowane są te najważniejsze odnośnie do całej akcji gaśniczej to tutaj także strażacy obserwują całą sytuację i patrzą gdzie ten ewentualnie pożar się pojawia bo trzeba to po co ten pożar cały czas się przemieszcza to nie jest tak że on występuje tylko w jednym miejscu ale w często w kilku różnych miejscach w tym momencie możemy powiedzieć o tym że aż się tysięcy hektarów jest objętych ogniem bądź też było objętych ogień ogniem więc te straty są naprawdę ogromne tej chwili prowadzimy działania na trzech odcinkach bojowych umownie nazwaliśmy te odcinki wroceń kuligi i Grzędy w działaniach udział bierze 37 Zastępów państwowej straży pożarnej na tą chwilę 201 strażaków Państwowej Straży Pożarnej 21 strażaków ochotniczej straży pożarnej działania są wspierane przez wojska obrony terytorialnej 50 żołnierzy z podręcznym sprzętem gaśniczym oraz z dostępnymi quadami dzisiaj właśnie te działania właśnie przede wszystkim w tych terenach bardzo trudno dostępnych i dlatego też te działania są w jaki sposób bardzo utrudniona więc musimy this ratowników dowozimy tymi pojazdami którymi możemy dowieźć do jak najbliżej miejsca pożaru natomiast niejednokrotnie oni pokonują kolejne odcinki pożaru ognisk pożaru na pieszo na piechotę Rzeczywiście są tereny grząskie i niejednokrotnie strażacy rzeczywiście mogą brodą tak Ola to jest też pierwszy dzień gdzie możemy mówić o jakiś pozytywnych wieściach dlatego że jak rozmawialiśmy dzisiaj ze strażakami oni mówią że sytuacja jest kontrolowana być może ten pożar uda się już dzisiaj opanować ale też to co warto z na co warto zwrócić uwagę to to że ludzie tutaj Zgłaszają się bardzo często sami aby pomagać strażakom oczy z ogniem nie mogą walczyć z różnych powodów ale przychodzą tutaj do OSP pieniądze dostarczające wody dostarczające posiłki aby dać też siłę po strażakom którzy cały czas od tych 4 dni walczą z pożarami dzisiaj rozmawialiśmy Także z dyrektorem parku narodowego który poinformował o to że pierwsze została podniesiona już ETA zbiórka która została zorganizowana w Internecie proszę posłuchać ile udało się na ten moment zebrać pieniędzy ponad 1000000 złotych by się spodziewał takiej kwoty po trzech dniach takim razie pożaru można powiedzieć że nie myślałem że to będzie mniej aczkolwiek wiem że jeszcze wiele innych hymn fundacji zbiera te pieniądze przeznaczymy je na na straży Ochotnicze straże pożarne dlatego żeby uzupełnić to co oni zniszczyli nad morzem wydali ogromne pieniądze na paliwo na zaopatrzenie swoje własne prawda na nad łomnicą cena motopompy na takie nie wiem jak ale takie spryskiwacze Które oni tutaj na naszych bagnach one bardzo dobrze się sprawdzają takie pozytywne informacje oczywiście cieszą Ale nie oznacza to że strażacy strażacy przerywają akcja będzie trwała aż do skutku Jak na razie faktu nie ułatwia to że cały czas wieje wiatr a także jest po prostu sucho dlatego wszyscy liczą tutaj które z pewnością poprawiłby sytuację dla Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec