Płock. Mężczyzna chciał wysadzić blok. Zbadają go biegli psychiatrzy

Krzysztof P., który jest podejrzany o próbę wysadzenia bloku w Płocku, ma zostać niezwłocznie poddany badaniom psychiatrycznym. Powołano również biegłych z innych dziedzin m.in. materiałów wybuchowych. Trwają przesłuchania świadków.

Do ewakuacji piętrowego bloku oraz przedszkola i szkoły podstawowej doszło w ubiegły piątek. Według policji 47-latek wyłożył swoje mieszkanie materiałami wybuchowymi i planował wysadzić cały blok. Na miejscu pojawili się m.in. antyterroryści. Mężczyzna został zatrzymany, a po trzech dniach tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W ramach śledztwa Krzysztof P. ma zostać "niezwłocznie poddany badaniom psychiatrycznym". Powołani do tego biegli ustalą stan zdrowia psychicznego 47-latka oraz to, czy był zdolny do "rozpoznania znaczenia czynu i kierowania swoim postępowaniem".