Płock. 47-latek chciał wysadzić cały blok. Areszt dla mężczyzny

Mieszkaniec Płocka, który jest podejrzany o przygotowanie do wysadzenia bloku, został aresztowany na trzy miesiące. 47-latek nie przyznał się do tego zarzutu. Potwierdził jednak zarzut gromadzenia materiałów wybuchowych.

Do zdarzenia doszło w piątek przy ul. Kossobudzkiego w Płocku. Ewakuowano 11-piętrowy blok oraz przedszkole i szkołę podstawową - w sumie ok. 430 osób. Według policji 47-latek wyłożył ściany swojego mieszkania materiałami wybuchowymi i chciał wysadzić budynek. Na miejscu pojawili się m.in. antyterroryści. Materiały zostały przewiezione specjalnym samochodem do laboratorium. Mężczyzna został zatrzymany.