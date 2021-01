Play po raz dziesiąty gra z głową i pomaga WOŚP

W związku obecnymi obostrzeniami, główne aktywności Finału WOŚP odbędą się w formie online, w postaci specjalnego studia telewizyjnego, w którym Play przygotował własną, fioletową strefę. Pojawią się w niej znani i lubiani twórcy z #TeamPlay<3. Oprócz tego do dyspozycji widzów będzie też automat do gier, z którego będzie można skorzystać całkowicie zdalnie i wygrywać nagrody.

W trosce o bezpieczeństwo i odpowiednie środki ochronne podczas zbierania datków Play wyposaży również wszystkich 120 tysięcy wolontariuszy w smycze oraz maski ochronne. To kolejne (po odpowiedniej, certyfikowanej legitymacji oraz charakterystycznej puszce) symbole pozwalające rozpoznać wolontariuszy WOŚP na ulicach Polski i poza jej granicami. W podziękowaniu za ich pracę kwestujący mogą też skorzystać z 6 miesięcy bezpłatnego dostępu do usługi Bezpieczna Rodzina oferowanej w Play. Dzięki temu mogą być jeszcze bardziej bezpieczni i zapewnić spokój ducha nie tylko sobie, ale i swoim najbliższym na przykład udostępniając im lokalizację w czasie rzeczywistym.

Swoją cegiełkę Play dokłada również do słynnych aukcji przeprowadzanych w trakcie finału WOŚP. W tym celu operator przekazuje 100 limitowanych złotych kart SIM, które zawsze cieszą się ogromną popularnością wśród uczestników aukcji i będą możliwe do zdobycia tylko podczas tej transmisji. Co więcej, w 20 wybranych salonach pojawią się puszki WOŚP, do których każdy klient będzie mógł przekazać dowolną kwotę i wesprzeć cel Fundacji.