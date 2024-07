Nowy plan pokojowy? Nieoficjalnie: Putin przekazał USA dokument

W projekcie znalazły się punkty, które zgodne są z dotychczasową kremlowską narracją. Ukraińcy mieliby uznać, że obwody doniecki i ługański są częścią Federacji Rosyjskiej. Kijów miałyby także obowiązek wpisania do konstytucji tzw. statutu państwa niezaangażowanego, co zablokowałoby możliwość wstąpienia do NATO i innych sojuszów wojskowych.