Plan PiS ma się wypełnić. Ostatni etap potwierdzony

Urząd Morski w Gdyni ogłosił przetarg na dokumentację budowy toru wodnego do portu w Elblągu. To kluczowy etap inwestycji przez Mierzeję Wiślaną. Rząd PiS nie przewidywał wykonania ostatniego odcinka do elbląskiego portu. Chciał, by ten fragment zbudował samorząd elbląski.