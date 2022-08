Plan obchodów 1 września. Uroczystości odbędą się w wielu polskich miastach

"Dlaczego właśnie to bezbronne miasto bez czołgów, bez broni, bez umocnień specjalnych, bez strategicznego znaczenia padło ofiarą niemieckich nalotów? 380 bomb o łącznej wadze ponad 46 ton spadło na Wieluń zabijając ponad 1000 osób. I na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź językiem wojny. Bo to nie była zwyczajna wojna" - tak w 2020 roku, podczas obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Wieluniu podkreślał premier Mateusz Morawiecki.