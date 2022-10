Plan na odwołanie premiera. Jasne wezwanie

Mateusz Morawiecki stracił kolejnego swojego bliskiego sojusznika. Po odejściu z KPRM Michała Dworczyka, teraz odwołany został Konrad Szymański, zajmujący się kwestiami europejskimi. Wicemarszałek Michał Kamiński, który był gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski, wskazywał, że to dobry moment na próbę odwołania samego premiera. Wezwał w tej sprawie do działania opozycję, z Platformą Obywatelską na czele. PO nawet nie chce dziś podjąć nawet próby odwołania premiera. Robili to cztery razy w poprzedniej kadencji. My nie wiemy, czy on ma to poparcie. Nie dajemy sobie nawet szansy, żeby go obalić. O tym, że taka szansa istnieje, najlepiej świadczy to, że nie odwołuje go Kaczyński, bo nie ma większości dla następcy. A my już teraz tracimy pieniądze z UE. Warto podjąć ryzyko, w imię tych ogromnych pieniędzy, głosowania w Sejmie - mówił Kamiński.