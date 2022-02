"Plan minimum. Nawet nie nagroda pocieszenia". Ekspert o wniosku Dumy ws. separatystycznych republik

- Świat nie uzna suwerenności separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy. Rosja na wewnętrzny użytek próbuje ugrać cokolwiek na trwającej eskalacji – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Artur Nowak-Far, były wiceszef polskiej dyplomacji. To reakcja na przegłosowany we wtorek przez Dumę wniosek w sprawie uznania niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Wniosek w tej sprawie trafi teraz do Władimira Putina.