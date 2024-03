PKW przestrzega polityków. "Niedopuszczalne"

Kontrowersje w trakcie kampanii wyborczej

Przy niemal każdych wyborach dochodzi do sytuacji, gdy publiczne instytucje wykorzystują swoje wpływy do prowadzenia kampanii wyborczej. Na przykład przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku rząd w całej Polsce organizował "Pikniki 800 plus", mające oficjalnie promować waloryzację programu 500 plus, a w rzeczywistości stanowiły formę prekampanii wyborczej PiS.