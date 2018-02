PKW prosi rząd o pieniądze na wybory. Potrzeba ich więcej

Do premiera Mateusza Morawieckiego trafiło pismo z wnioskiem o zwiększenie środków potrzebnych na przeprowadzenie jesiennych wyborów samorządowych. KBW szacuje, że po zmianach w Kodeksie wyborczym koszt przeprowadzenia głosowania wyniesie ok. 750 mln zł.

O piśmie skierowanym do premiera poinformowała PAP Anna Godzwon, rzecznik prasowy Państwowej Komisji Wyborczej. Wyjaśniła, że prośbę o zwiększenie funduszy przesłano również do minister finansów Teresy Czerwińskiej oraz do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.