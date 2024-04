PKW podała pierwsze dane o frekwencji wyborczej

Przewodniczący PKW poinformował, że do PKW spłynęły dane ze wszystkich komisji wyborczych w Polsce, dotyczące frekwencji do godziny 12. Wynika z nich, że liczba uprawnionych do głosowania w stałych obwodach głosowania to 28 895 220 osób. Do godziny 12 wydano 4 773 413 kart do głosowania.