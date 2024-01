PKW nie spieszy się z odpowiedzią Hołowni. Chodzi o mandat po Kamińskim

Sędzia Marciniak podkreślił wcześniej, że PKW nie jest stwierdzania wygaśnięcia mandatu, gdyż to nie są jej kompetencje. "Rola PKW ogranicza się do przekazania informacji, kto jest kolejną osobą z listy. Kodeks wyborczy nie odnosi się do orzeczenia sądu karnego, zawiera za to procedurę odwoławczą dotyczącą wygaszenia, która powinna zostać zamknięta" – przekazał.