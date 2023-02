Piwoteka Narodowa zamyka sklep. Kryzys ich pokonał

Puta tłumaczy, że z powodu inflacji, co zrozumiałe, właściciele lokalu podnoszą czynsz za wynajem. Wzrosły także koszty energii. - Producenci podnoszą ceny, bo rosną koszty pracy i paliwa. Piwa, które mniej więcej dwa lata temu kosztowały 10 zł, dzisiaj kosztują już blisko 20 zł. Musimy sobie zdawać sprawę, że naszym klientom pensje tak szybko nie rosną i ludzie rezygnują z zakupów, bez których mogą się obejść. To nie jest produkt pierwszej potrzeby. Nie ma się, więc co dziwić - przyznaje.