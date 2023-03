Piwo w proszku. W Brandenburgii naprawdę to się udało

Poruszenie wśród niemieckich wielbicieli piwa. Browar w Neuzelle wyprodukował napój instant, który po rozpuszczeniu w wodzie zamienia się smakowitego lagera. Według autorów nowej technologii opracowanie receptury na suche piwo to epokowe wydarzenie. Producenci przekonują, że to przyszłość piwnej branży. Pozostaje jeszcze do opracowania jeden mały szczegół.