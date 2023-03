Niebywałe szczęście turysty. Znalazł 400 diamentów

Ostatni drogocenny kamień, który David Anderson odnalazł w Crater of Diamonds State Park nazwał "Bud" (skrót od Big, Ugly Diamond - przyp. red.) - był to 3,29-karatowy brązowy diament. - Na początku pomyślałem, że to kwarc, ale zastanowiło mnie, że bardzo błyszczy - powiedział mężczyzna. - Gdy go podniosłem, zdałem sobie sprawę, że to diament! - dodał.