Ciężki zarzut dla Francji z Azerbejdżanu. "Armenia igra z ogniem"

- Premier Armenii, który wspiera okupację azerskich ziem, nie powinien mówić w ten sposób i wygłaszać takich oświadczeń. Właściwie to my nie okupowaliśmy ziem ormiańskich. A przecież oni nadal utrzymują pod okupacją szereg azerskich wiosek w okolicy Nachiczewan i Qazax. Jego celem jest po prostu obwinianie Azerbejdżanu i przedstawianie naszego kraju jako państwa-agresora, by uzyskać od Europy i społeczności światowej o pomoc - wskazuje azerski politolog Fikrat Sadigov cytowany przez AzerNews.