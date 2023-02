Piwo i wódka na Morskim Oku. Turyści kpią z Parku Narodowego

- Miałem okazję spotkać taką grupę. Przez całą drogę palili papierosy, a pety wyrzucali pod nogi. Gdy dotarli nad Morskie Oko, na brzegu stawu otworzyli sobie wódkę i popijali - zdradził "Gazecie Krakowskiej" wędrowiec. Gdy postanowił im zwrócić uwagę, że to park narodowy i obszar chroniony, więc nie wolno tu rozrzucać śmieci, usłyszał, że jak się nie odczepi od nich, to go pobiją.